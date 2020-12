Archivierter Artikel vom 14.04.2020, 07:20 Uhr

Arbeitsagentur: Kurzarbeit nutzen und Kündigungen vermeiden

Mittlerweile haben Unternehmen in Rheinland-Pfalz und an der Saar tausendfach Kurzarbeit beantragt. Die Arbeitsagentur rät Firmen in der Corona-Krise mit Nachdruck, das Instrument zu nutzen.