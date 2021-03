Bad Ems

Arbeitnehmer verdienten 2019 im Schnitt 4213 Euro brutto

Vollzeitbeschäftigte Arbeitnehmer in Rheinland-Pfalz haben im Jahr 2019 im Schnitt 4213 Euro brutto pro Monat verdient. Damit lagen sie unter dem bundesweiten Durchschnitt von 4400 Euro – und an elfter Stelle im Vergleich der 16 Bundesländer, wie das Statistische Landesamt in Bad Ems mitteilte.