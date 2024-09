Aquaplaning: Auto prallt gegen Autobahn-Leitplanke

Anzeige

Wörrstadt (dpa/lhe) – Aufgrund von Aquaplaning und zu hoher Geschwindigkeit hat ein junger Mann auf der A645 die Kontrolle über sein Auto verloren. Der 20-Jährige war in Richtung Wiesbaden unterwegs, als er kurz vor der Anschlussstelle Mainz-Mombach gegen die rechte Leitplanke prallte, wie die Polizei mitteilte. Die Autobahn musste für kurze Zeit voll gesperrt werden. Der Autofahrer blieb bei dem Unfall am späten Abend in Fahrtrichtung Wiesbaden unverletzt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden, die Leitplanke wurde beschädigt.