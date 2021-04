Offenbach

Aprilwetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Der April macht, was er will – auf die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland kommt wechselhaftes Wetter zu. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt, dürfte der Samstag noch teilweise heiter und trocken werden. Demnach herrschen an Rhein, Mosel und Saar Temperaturen zwischen 8 Grad und 13 Grad.