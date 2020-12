Archivierter Artikel vom 10.06.2020, 13:20 Uhr

Mainz

Appell: Vorsorge und Impfungen nicht vernachlässigen

Nach Einschätzung des rheinland-pfälzischen Gesundheitsministeriums und der gesetzlichen Krankenkassen meiden Patienten aus Angst vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus den Gang in Praxen für Vorsorgeuntersuchungen oder Impfungen. Die Sorge vor einer Infektion mit dem Erreger von Covid-19 sei zwar nach wie vor verständlich. „Aber daraus resultiert, dass oftmals auch wichtige Vorsorgeuntersuchungen oder Impfungen aufgeschoben oder versäumt wurden“, teilten Ministerium und Kassen am Mittwoch nach einem gemeinsamen Gespräch in Mainz mit.