Mainz

Appell von Mertin an Bund: Insolvenzantragspflicht aussetzen

Der rheinland-pfälzische Justizminister Herbert Mertin (FDP) will rechtliche Erleichterungen für von Insolvenz bedrohte Firmen in der Katastrophenregion. In einem Schreiben an Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD), das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, schlägt er vor, auf Bundesebene einen Gesetzentwurf über die „vorübergehende Aussetzung der Insolvenzantragspflicht bei hochwasser- und starkregenbedingter Insolvenz“ in die Wege zu leiten. Mertin verwies in diesem Zusammenhang auf die Hochwasserkatastrophen von 2002 und 2013.