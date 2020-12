Archivierter Artikel vom 22.04.2020, 12:40 Uhr

Appell: Notaufnahmen nicht aus Angst vor Corona meiden

Saarbrücken (dpa/lrs) – Die Patientenzahlen in den saarländischen Notaufnahmen sind rückläufig. Das könnte dem Gesundheitsministerium zufolge an der Angst vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus liegen. Es appellierte daher am Mittwoch an die Bürger, bei gesundheitlichen Problemen dennoch Hilfe zu suchen. „Bei vielen Erkrankungen wie Schlaganfall oder Herzinfarkt zählt wortwörtlich jede Minute.“