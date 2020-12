Archivierter Artikel vom 12.10.2020, 17:40 Uhr

Mainz

Appell an Ärzte in Pension: Gesundheitsämter brauchen Hilfe

Angesichts der steigenden Zahl an Infektionen mit dem Coronavirus arbeiten die Gesundheitsämter in Rheinland-Pfalz nach Angaben von Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) an der Grenze der Belastbarkeit und brauchen Unterstützung. Es solle an Mediziner in Pension oder Menschen aus verwandten Berufen in Pension appelliert werden, ob sie nicht mithelfen könnten, sagte Dreyer am Montag in Mainz. Das Land werde zusätzlich 50 Personen etwa zur Nachverfolgung von Infektionsketten bereitstellen.