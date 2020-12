Archivierter Artikel vom 27.03.2020, 17:10 Uhr

Mainz

App soll Austausch von Dorfbewohnern erleichtern

Eine einst im Rahmen des Projekts „Digitale Dörfer“ entwickelte App kann angesichts der Kontaktbeschränkungen wegen des Coronavirus von Montag an kostenlos in ganz Rheinland-Pfalz genutzt werden. Das kündigte das Innenministerium am Freitag in Mainz an. Mit der App namens DorfFunk, die auf Smartphones heruntergeladen werden kann, können Menschen sich gegenseitig Hilfe anbieten, Gesuche einstellen oder sich austauschen. Bisher war sie nur in den am Projekt teilnehmenden Dörfern nutzbar gewesen. Flächendeckend nutzbar wird zudem den Angaben zufolge die Plattform DorfNews, auf der Bürger mit aktuellen Meldungen etwa zu ihrer Kommune versorgt werden können.