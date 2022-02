Mainz

Apotheker in Rheinland-Pfalz starten mit Corona-Impfungen

Von heute an bieten auch Apotheken in Rheinland-Pfalz Corona-Impfungen an. Knapp 70 stünden im Land bereit, teilte die Landesapothekerkammer in Mainz vorab mit. In einer Apotheke unweit der Zentrale des Impfstoffherstellers Biontech beispielsweise geht es gleich am Dienstagmorgen los. Kammerpräsident und Pharmazierat Peter Stahl sagte: „Die Omikron-Welle werden wir wohl auch durch das Impfen in Apotheken nicht mehr brechen.“ Das Coronavirus habe aber schon einige Überraschungen parat gehabt. „Daher ist es besser, frühzeitig langfristig zu denken und auch die Vor-Ort-Apotheken in die Impfinfrastruktur einzubinden.“