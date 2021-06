Saarbrücken

Apotheken im Saarland bieten ab Montag digitalen Impfpass an

Apotheken im Saarland stellen ab kommenden Montag einen digitalen Impfnachweis für vollständig Geimpfte aus. Das teilte die Apothekenkammer des Saarlandes am Donnerstag in Saarbrücken mit. In den ersten Tagen werde die Anzahl der Apotheken, die das Angebot machen, nach Einschätzung der Kammer noch begrenzt sein. Der Präsident der Apothekerkammer des Saarlandes, Manfred Saar, appellierte deshalb an die Bürger, nicht bereits am Montag die saarländischen Apotheken zu stürmen.