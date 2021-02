Trier

Apfelwein „Viez“ soll Kulturerbe werden

Viez ist ein an Mosel und Saar sowie in Eifel und Hunsrück verbreiteter Apfelwein: Nun soll das regionale Getränk in das bundesweite Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes aufgenommen werden. Dazu werde über das Land Rheinland-Pfalz ein Antrag gestellt, teilte der initiierende Verein der Trierer Viezbruderschaft am Dienstag mit. Eine Entscheidung werde im Frühjahr 2022 erwartet.