Trier

Apfelwein Viez jetzt im Rennen um Unesco-Kulturerbe-Titel

Der an Mosel und Saar weit verbreitete Apfelwein Viez ist jetzt im Rennen um die Aufnahme in das bundesweite Verzeichnis des Immateriellen Kulturerbes der Unesco. Der Verein „Trierer Viezbruderschaft“ übergab am Dienstag die Bewerbung an die für kulturelles Erbe zuständige Vertreterin des rheinland-pfälzischen Innenministeriums, Andrea Stockhammer. Es handele sich „um einen sehr sorgfältig gemachten Antrag, einen qualitätsvollen Antrag“, mit dem sich das Expertengremium nun gut befassen könne, sagte sie.