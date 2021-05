Eisenberg

AOK zu COPD: Jeder zwölfte Saarländer ab 40 betroffen

Mehr als jeder sechste Mann im Saarland im Alter ab 90 Jahren litt im Jahr 2019 an der chronischen Lungenkrankheit COPD. Wie aus am Dienstag veröffentlichten Zahlen des Gesundheitsatlas der AOK Rheinland-Pfalz/Saarland hervorgeht, waren insgesamt 8,1 Prozent der Bevölkerung ab 40 Jahren von COPD betroffen. Frauen traf es den Daten zufolge seltener: Der höchste Patienten-Anteil lag 2019 laut AOK mit 11,6 Prozent in der Altersgruppe von 80 bis 84 Jahren.