Eisenberg

AOK: Mehr Krankschreibungen im ersten Halbjahr im Land

Der Krankenstand der AOK-Versicherten ist in Rheinland-Pfalz im ersten Halbjahr 2020 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 0,2 Prozentpunkte auf 5,5 Prozent gestiegen. Bundesweit lag der Krankenstand des ersten Halbjahres bei 5,7 Prozent, teilte die Krankenkasse AOK am Dienstag mit. Im saisonalen Verlauf sei der Krankenstand der Versicherten im März mit 7,3 Prozent am Höchsten gewesen.