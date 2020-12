Archivierter Artikel vom 18.09.2020, 16:30 Uhr

Mainz

AOK kritisiert Krankenkassen-Pläne der Bundesregierung

Die AOK in Rheinland-Pfalz und im Saarland hat die Pläne der Bundesregierung kritisiert, wegen eines Milliardenlochs bei den gesetzlichen Krankenkassen in der Corona-Krise im nächsten Jahr die Beiträge zu erhöhen und auf die Rücklagen der Kassen zuzugreifen. Die AOK verlöre damit in den beiden Bundesländern auf einen Schlag stabile Rücklagen, die dann für die Gesundheitsversorgung der Versicherten fehlten, warnte am Freitag der Co-Verwaltungsratsvorsitzende der Krankenkasse, Dietmar Muscheid. „Dabei übernehmen die Beitragszahler schon jetzt den Großteil der durch Corona verursachten Kosten.“