Saarbrücken

Anzahl und Dauer von Staus im Saarland nahezu verdoppelt

Autofahrer im Saarland haben vergangenes Jahr mehr im Stau gestanden als im Jahr zuvor. Die Staudauer habe sich auf insgesamt 4446 Stunden nahezu verdoppelt, teilte der ADAC Saarland am Donnerstag in Saarbrücken mit. Im Jahr 2020 hätten die Saarländer nur rund 2248 Stunden im Stau gestanden. Zudem wurden 2021 insgesamt 11 407 Staus gemeldet, im Jahr zuvor waren es nur 6797. Selbst im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr 2019 sind Anzahl und Dauer der Staus gestiegen. Rund die Hälfte der gemeldeten Staus und Staustunden sei auf das Autobahnende der A623 am Ludwigsberg bei Saarbrücken zurückzuführen, erklärte der ADAC.