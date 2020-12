Anwaltliche Beratungsstellungen für Bürger mit wenig Geld

Archivierter Artikel vom 25.10.2020, 09:00 Uhr

Acht anwaltliche Beratungsstellen helfen Bürgern mit wenig Geld in Rheinland-Pfalz. In diesen kostenlosen Einrichtungen etwa in Gerichten und Häusern des Jugendrechts gibt es laut dem Justizministerium in Mainz „eine schnelle, unbürokratische und kostenlose Beratung durch eine Rechtsanwältin oder einen Rechtsanwalt“. Zivil-, sozial- oder strafrechtliche Fragen beispielsweise könnten hier oft schon abschließend ohne Prozess geregelt werden. Das entlaste auch die Justiz.

Die ersten anwaltlichen Beratungsstellen in Rheinland-Pfalz sind laut dem Justizministerium vor zehn Jahren in Bad Kreuznach, Mainz, Ludwigshafen und Pirmasens eröffnet worden. Kaiserslautern folgte 2011, Landau 2014, Alzey 2018 und Koblenz Anfang Oktober 2020. Die Justiz betreibt die Beratungsstellen in Zusammenarbeit mit den örtlichen Anwaltsvereinen. Das Angebot richtet sich an Bürger, die eine juristische Beratung nicht selbst finanzieren können. Ob man dazu zählt, kann direkt in der Beratungsstelle geprüft werden.