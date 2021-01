Antrag auf Welterbe-Aufnahme des römischen Limes nach Plan

Ziemlich hochgerüstet lagerten die Römer vor 2000 Jahren an der Außengrenze ihres Reichs: Bis zu 30 000 Soldaten waren am Rhein stationiert. Spuren davon finden sich zuhauf. Die Grenze und all die Anlagen sollen ins Unesco-Welterbe aufgenommen werden.