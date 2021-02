Bad Ems

Anteil der Single-Haushalte steigt auf fast 38 Prozent

Der Anteil der Single-Haushalte in Rheinland-Pfalz ist 2019 auf 37,9 Prozent gestiegen. 1991 hatte er noch bei nur 30,3 Prozent gelegen, wie das Statistische Landesamt in Bad Ems mitteilte. 1991 lebten landesweit 3 817 600 Rheinland-Pfälzer in 1 619 800 Privathaushalten. 2019 waren es 4 060 800 Bürger in 1 946 400 Haushalten.