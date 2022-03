Mainz

RKI-Zahlen

Anstieg der Infektionszahlen in Rheinland-Pfalz hält an

Der Anstieg der Corona-Infektionszahlen in Rheinland-Pfalz geht ungebrochen weiter – den fünften Tag in Folge erreichte die Sieben-Tage-Inzidenz einen Höchststand. Das Landesuntersuchungsamt ermittelte am Freitag 1375,8 Infektionen auf 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche. Am Donnerstag waren es 1358,8.