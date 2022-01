Mainz

Anstieg der Corona-Welle in Rheinland-Pfalz ungebrochen

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz hat den zwölften Tag in Folge einen Höchststand erreicht. Am Mittwoch waren es 785,5 Infektionen auf 100.000 Einwohner in einer Woche, wie das Landesuntersuchungsamt mitteilte. Am Dienstag lag der Wert noch bei 716,5.