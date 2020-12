Archivierter Artikel vom 24.04.2020, 16:50 Uhr

Mainz

Anstieg der Corona-Fälle auf unter ein Prozent begrenzt

Die Ausbreitung der Corona-Pandemie in Rheinland-Pfalz hat sich in dieser Woche weiter verlangsamt. An drei von fünf Tagen blieb die tägliche Steigerung der bestätigten Infektionen unter einem Prozent. Am Freitag gab es eine Zunahme um 0,7 Prozent auf 5761 Fälle, wie das Gesundheitsministerium mitteilte. An den beiden vorangegangenen Tagen betrug die Zuwachsrate 1,5 Prozent. In der vergangenen Woche schwankte die tägliche Steigerung zwischen 1,4 und 2,4 Prozent. Ende März war dieser Wert noch zweistellig.