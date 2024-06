Anreise zu Rock am Ring mit Sonnenschein und wenig Stau

Der Countdown läuft: noch einen Tag bis zum Start von Rock am Ring. Am Donnerstag reisen Tausende Menschen für das Festival in die Eifel. Spielt das Wetter dieses Jahr mit?

Nürburg (dpa) – Tausende Menschen reisen am Donnerstag und Freitag zum Musikfestival Rock am Ring in die Eifel. «Die Anreise verläuft bislang ruhig», sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstagmittag. Größere Staus gebe es bislang nicht. Auf den Campingplätzen rund um das Festivalgelände bauten die Besucher und Besucherinnen Zelte auf und schoben ihre Bollerwagen durch den noch feuchten Boden.

«Bei uns läuft alles rund», sagte Armin Link, vom Deutschen Roten Kreuz am Nürburgring. «Wir sind jetzt komplett besetzt.» Das ein oder andere sei auch schon zu tun gewesen. «Schnittverletzungen, ein Finger zwischen der Axt, umgeknickte Füße im Schlamm», sagte er. Bislang habe es 32 Einsätze gegeben. «Das ist verhältnismäßig wenig.» Am Donnerstag bereite man sich vor allem auf die Einsätze im Infield – also im Bereich der Konzerte – vor.

Am Donnerstag gab es über der Eifel blauen Himmel und viel Sonnenschein. Nur der Wind machte einigen Campern beim Zeltaufbau zu schaffen. Es sei nicht ganz so heißes Wetter vorhergesagt wie im vergangenen Jahr, sagte Link. «Aktuell würde ich sagen: ideales Rock- am-Ring-Wetter für die Leute.»

Laut Festivaldirektorin Jana Posth treten am Wochenende 72 Bands bei Rock am Ring auf. Wie viele Besucherinnen und Besucher erwartet werden, teilten die Veranstalter zunächst nicht mit. Im vergangenen Jahr hatten rund 70.000 Menschen bei Rock am Ring gefeiert, 2022 waren es noch 90.000 gewesen.

Rock am Ring