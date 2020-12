Archivierter Artikel vom 01.10.2020, 17:30 Uhr

Mainz

Anrainer können 24 Stunden in Rheinland-Pfalz einreisen

In den Grenzgebieten von Rheinland-Pfalz wird es eine Ausnahme von der coronabedingten Quarantänepflicht für Menschen aus Risikogebieten geben: Vom 3. Oktober an dürfen Menschen bis zu 24 Stunden in Rheinland-Pfalz einreisen, wenn sie aus einem als „Risikogebiet“ eingestuften Nachbarland – wie derzeit Luxemburg oder Belgien – stammten, teilte die rheinland-pfälzische Regierung am Donnerstag in Mainz mit.