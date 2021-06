Saarbrücken

Anonymer Anrufer löste Polizeieinsatz am Flughafen aus

Ein anonymer Anrufer hat einen größeren Einsatz der Polizei am Flughafen Saarbrücken ausgelöst. Da die Drohungen „aufgrund der Gesamtumstände“ zunächst ernstgenommen werden mussten, seien in der Nacht zum Samstag Teile des Airports abgesperrt worden, teilte die Bundespolizei in Saarbrücken mit. Der Anrufer hatte demnach von einer Bombendrohung und einer bewaffneten Person gesprochen.