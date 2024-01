Literatur

Mainz

Anna-Seghers-Preis für Johannes Herwig und Carlos Fonseca

Der Anna-Seghers-Preis für Nachwuchsautoren geht an den Leipziger Jugendbuchautor Johannes Herwig und den lateinamerikanischen Schriftsteller Carlos Fonseca. Die mit jeweils 12 500 Euro dotierte Auszeichnung der Anna-Seghers-Stiftung soll am 8. Juni in der Mainzer Akademie der Wissenschaften und der Literatur verliehen werden, teilte die Stiftung am Dienstag mit.