Mainz

Anna Spiegel: „Fulminanter Auftakt in ein Superwahljahr“

Die grüne Spitzenkandidatin Anne Spiegel hat nach der rheinland-pfälzischen Landtagswahl von einem „fulminanten Auftakt in ein Superwahljahr“ gesprochen. „Wir Grünen sind diejenigen, die in der Regierung am stärksten zugelegt haben und für uns ist das ein klarer Regierungsauftrag für konsequenten Klimaschutz“, sagte die Familien- und Umweltministerin am Sonntag in Mainz. „Genau das wollen wir auch in einer kommenden Regierung dann umsetzen.“