Kaiserslautern

Anleger fallen auf Betrüger rein: Mehr als 210 000 Euro weg

Hunderttausende Euro sollen drei private Anleger in der Südwestpfalz an Internetbetrüger verloren haben. Wie das Polizeipräsidium in Kaiserslautern am Freitag mitteilte, geht es um mehr als 210 000 Euro, die die Geschädigten in vermeintliche Geldanlagemöglichkeiten investierten. Die Anleger waren demnach über Werbung in sozialen Netzwerken von den Betrügern gelockt worden, die ihnen Renditen von monatlich bis zu 30 Prozent versprachen.