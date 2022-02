Trier

Anklage wegen Untreue gegen Trierer Ex-Theaterintendanten

Die Staatsanwaltschaft hat den ehemaligen Trierer Theaterintendanten Karl Sibelius wegen Untreue angeklagt. Er soll von März bis November 2016 bei drei Theaterproduktionen Verpflichtungen eingegangen sein, die die geplanten Budgets „jeweils in erheblichem Umgang“ überzogen hätten, teilte die Staatsanwaltschaft am Donnerstag in Trier mit. Damit habe er die Pflicht eines Generalintendanten des Stadttheaters, mit den vorhandenen Finanzmitteln wirtschaftlich und sparsam zu haushalten, verletzt. Der Stadt Trier sei dadurch ein Vermögensschaden in Höhe von insgesamt 260.000 Euro entstanden.