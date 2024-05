Anklage wegen Mordes gegen Sohn: Vater getötet?

Anzeige

Frankenthal (dpa/lrs) – Weil er seinen Vater mit einem Küchenmesser erstochen haben soll, hat die Staatsanwaltschaft Frankenthal einen Mann aus Neustadt/Weinstraße wegen Mordes angeklagt. Das teilte ein Justizsprecher in der pfälzischen Stadt am Freitag auf Anfrage mit. Der 56 Jahre alte Sohn war am 29. Dezember 2023 zur Polizei in Neustadt an der Weinstraße gekommen und hatte angegeben, seinen 88 Jahre alten Vater getötet zu haben. Dem Landgericht Frankenthal zufolge soll der Prozess am 8. Juli beginnen. Bis Ende Juli seien weitere Verhandlungstermine geplant. Über die Anklageerhebung hatte zuvor der SWR berichtet.

Ursprüngliche Meldung