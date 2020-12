Archivierter Artikel vom 27.10.2020, 14:30 Uhr

Kaiserslautern

Anklage nach tödlichem Verkehrsunfall auf Autobahnparkplatz

Wegen eines tödlichen Verkehrsunfalls auf einem Autobahnparkplatz in der Westpfalz hat die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern Anklage gegen einen 54 Jahre alten Mann erhoben. Dem Beschuldigten werden fahrlässige Tötung und fahrlässige Körperverletzung vorgeworfen, wie die Justiz der pfälzischen Stadt am Dienstag mitteilte. Bei dem Unfall Anfang Januar auf dem Parkplatz Donnersberg an der A63 war eine 66-jährige Frau getötet worden. Ihr Ehemann, ein weiterer Mann und der Fahrer des Unglücksautos wurden verletzt.