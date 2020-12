Archivierter Artikel vom 11.03.2020, 16:40 Uhr

Anklage nach Messerattacke auf Ehefrau

Kaiserslautern (dpa/lrs) – Weil er seine Ehefrau mit einem Messer angegriffen und lebensgefährlich verletzt haben soll, hat die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern Anklage gegen einen 61-jährigen Mann erhoben. Die 58 Jahre alte Frau musste nach der Attacke im Dezember 2019 in Katzweiler (Kreis Kaiserslautern) notoperiert und wochenlang im Krankenhaus behandelt werden, wie die Justiz in der pfälzischen Stadt am Mittwoch mitteilte. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann versuchten Totschlag und gefährliche Körperverletzung vor.