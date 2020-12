Archivierter Artikel vom 17.04.2020, 13:40 Uhr

Trier

Anklage nach Familienstreit mit einem Toten

Nach einem tödlichen Familienstreit in der Eifel hat die Staatsanwaltschaft Trier gegen Mutter und Tochter Anklage erhoben. Sie sollen den 57-jährigen Familienvater so schwer verletzt haben, dass er verblutete. Das teilte die Ermittlungsbehörde am Freitag mit. Auch die inzwischen 56 und 26 Jahre alten Frauen wurden demnach bei der Auseinandersetzung Anfang Dezember 2017 verletzt.