Anklage gegen Priester wegen Kindesmissbrauchs

Ein Priester aus dem Westerwaldkreis soll sich 2019 in Liechtenstein an einem Kind sexuell vergangenen haben. Die Anklage liegt beim zuständigen Amtsgericht Montabaur vor.

Koblenz (dpa/lrs). Die Staatsanwaltschaft Koblenz hat einen Priester wegen des Verdachts des sexuellen Kindesmissbrauchs angeklagt. Dem 49-Jährigen aus dem Westerwaldkreis werde vorgeworfen, im Oktober 2019 in Ruggell in Liechtenstein sexuelle Handlungen an einem Kind vorgenommen zu haben, teilten die Staatsanwaltschaft und das zuständige Amtsgericht Montabaur mit. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet.

Das Gericht müsse über die Zulassung der Anklage noch entscheiden, teilte das Gericht mit. Daher könne man noch keine Angaben zu einem möglichen Prozesstermin machen. Nach Mitteilungen aus Liechtenstein habe die Staatsanwaltschaft Koblenz ein Ermittlungsverfahren gegen den Mann eingeleitet, hieß es. Die Anklage sei Mitte Juli erhoben worden.