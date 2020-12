Archivierter Artikel vom 03.04.2020, 13:50 Uhr

Trier

Anklage gegen mutmaßlichen Schleuser-Familienclan

Knapp sechs Monate nach der Zerschlagung eines mutmaßlichen Schleuserclans einer libanesischen Familie hat die Staatsanwaltschaft Trier den mutmaßlichen „Kopf der Bande“ angeklagt: Der 55 Jahre alte Familienvater soll von Bitburg in der Eifel aus für insgesamt 26 Schleusungen von syrischen Flüchtlingen zwischen Mai 2018 und September 2019 verantwortlich sein, wie die Anklagebehörde am Freitag mitteilte. In 15 Fällen sei es gelungen, die Personen mit gefälschten Visa vorwiegend aus dem Libanon über die Flughäfen Frankfurt am Main, Düsseldorf, München und Amsterdam einzuschleusen.