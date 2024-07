Anklage fordert Haft: Yeboah Prozess steht kurz vor Abschluss

Bei einem Brandanschlag auf ein Asylbewerberheim in Saarlouis kam Flüchtling Samuel Kofi Yeboah 1991 ums Leben. Peter S. (52) hat im Yeboah-Prozess in Koblenz behauptet, in der Tatnacht betrunken als passiver Mitläufer am Tatort gewesen zu sein. Die Brandlegung hat er jedoch einem alten Nazi-Skinhead-Kameraden (Heiko S., 51) zugeschoben, der die Anschuldigungen seinerseits abstreitet. Foto: Thomas Frey/dpa