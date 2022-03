Saarbrücken

Corona

Anke Rehlinger wünscht Tobias Hans gute Besserung

Nach dem Bekanntwerden der Corona-Infektion von Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) hat Regierungs-Vize Anke Rehlinger (SPD) ihm «die besten Genesungswünsche» geschickt. «Ich drücke ihm die Daumen, dass es glimpflich abgeht. Und dass er sich möglichst schnell wieder freitesten kann», sagte Rehlinger am Mittwoch zu Beginn einer Aussprache im Landtagsplenum. Sie sei ja kürzlich in derselben Situation gewesen. «Wir sind alles positive Menschen, aber an der Stelle sind wir einmal falsch positiv. Also alles Gute und gute Besserung, lieber Tobias», sagte sie.