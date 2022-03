Saarbrücken

Landtagswahlen

Anke Rehlinger sieht Wahlsieg als «Ergebnis harter Arbeit»

Die saarländische SPD-Spitzenkandidatin Anke Rehlinger hat den Wahlsieg ihrer Partei als «Ergebnis harter Arbeit in den letzten Jahren» bezeichnet. «Das Saarland hat Rot gewählt», sagte Rehlinger am Sonntagabend in Saarbrücken. «Die Saar-SPD hat die Wahl gewonnen. Und nach 23 Jahren sind wir wieder stärkste Kraft als Sozialdemokratie an der Saar.»