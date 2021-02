Homburg/Blieskastel

Anhaltender Regen: Bundesstraße wegen Erdrutsch gesperrt

Wegen eines Erdrutsches ist eine Bundesstraße im Saarpfalz-Kreis für mehrere Stunden teilweise gesperrt worden. In einem angrenzenden Waldstück konnte wegen der anhaltenden Regenfälle und eines verstopften Ablaufs das Wasser nicht abfließen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Dadurch wurde der Hang neben der Bundesstraße aufgeweicht und rutschte am Mittwochnachmittag Richtung Fahrbahn ab.