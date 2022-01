Offenbach

Anhaltender Nebel in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Am Wochenende wird das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland voraussichtlich überwiegend grau und trüb. Im Laufe des Samstags halte sich der Nebel zäh, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit. Nur im Südwesten kann es demnach stellenweise zu Auflockerungen kommen, in den Hochlagen der Eifel wird es meist sonnig.