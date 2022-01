Zuvor hatte bereits die VR-Bank Rhein-Mosel ihre Geschäftsstelle in dem Neuwieder Stadtteil geschlossen und mit ihrer Filiale in Oberbieber zusammengelegt. In Niederbieber besteht jetzt die SB-Filiale in der Backhausgasse, in die nun auch die Volksbank Rhein-Ahr-Eifel einzieht. Zudem gab es früher auch eine Filiale der Postbank in Neuwied, die heute nicht mehr existiert. hrö