Angriffe in Wormser Cafés: Tatverdächtiger in Haft

Ein Mann greift Gäste in Wormser Cafés an. Nun sitzt er in U-Haft. Sein Tatmotiv ist noch unklar.

Worms (dpa/lrs). Ein 48-Jähriger soll binnen eineinhalb Wochen in Worms zwei Gäste in Cafés angegriffen und verletzt haben. Er wurde unterdessen festgenommen und sitzt in Untersuchungshaft, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Das Motiv für die Taten sei noch unklar. In beiden Fällen griff er die Opfer mit einem messerähnlichen Gegenstand an.

Am 17. April soll der Tatverdächtige einen 52-Jährigen attackiert haben. Der Täter flüchtete nach diesem Angriff. Am vergangenen Sonntagnachmittag wurde in einer anderen Cafébar in Worms ein 43 Jahre alter Gast angegriffen und ebenfalls verletzt. Mehrere Gäste hielten den Täter fest. Polizisten nahmen ihn widerstandslos fest, ein Untersuchungshaftbefehl wurde erlassen.

Die beiden Opfer erlitten mehrere nicht lebensbedrohliche Schnittverletzungen. Die Tat vom 17. April wurde von der Staatsanwaltschaft Mainz als versuchtes Tötungsdelikt eingestuft.

