Oppenheim

Polizei

Angriffe auf Frauen in Oppenheim – Verdächtige ermittelt

Von dpa/lrs

In kurzem Abstand werden am Wochenende in Oppenheim vier Frauen von einer unbekannten Person angegriffen. Die Polizei hat eine Verdächtige ermittelt – aber sie schweigt.