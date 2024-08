In kurzem Abstand werden am Wochenende in Oppenheim vier Frauen von einer unbekannten Person angegriffen.

Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. (zu dpa: «Angriffe auf Frauen in Oppenheim - Fahndung läuft») Foto: Lino Mirgeler/DPA

Oppenheim (dpa/lrs) – Nach zwei körperlichen Angriffen auf jeweils zwei Frauen in der Oppenheimer Altstadt (Kreis Mainz-Bingen) sucht die Polizei nach der mutmaßlichen Täterin oder dem mutmaßlichen Täter. Es sei noch unsicher, ob es sich in beiden Fällen um dieselbe Person handele, teilte eine Polizeisprecherin am Montag mit. Derzeit werte die Polizei Zeugenhinweise aus. Auch die Opfer können ihr zufolge erst am Montag vernommen werden, da sie aufgrund ihrer schweren Verletzungen bisher nicht vernehmungsfähig waren.

Die Angriffe ereigneten sich in der Nacht auf Sonntag. Eine unbekannte Frau soll Zeugen zufolge nach einer Auseinandersetzung mit zwei Mädchen im Alter von 15 und 17 Jahren mit einer gefüllten Flasche nach den beiden geschlagen haben. Die 15-Jährige sei dabei leicht im Gesicht verletzt worden. Die 17-Jährige erlitt den Angaben zufolge schwere Verletzungen und wurde ins Krankenhaus gebracht.

Kurze Zeit später kam es laut Polizei zu einer weiteren körperlichen Auseinandersetzung. Eine 21-Jährige und ihre 31 Jahre alte Schwester seien von einem unbekannten Gegenstand im Gesicht getroffen und schwer verletzt worden. «Wegen der örtlichen und zeitlichen Komponente und der Art der Gewaltausübung, in beidem Fällen wurde mit einem schweren Gegenstand attackiert, vermuten wir einen möglichen Zusammenhang», teilte die Polizeisprecherin mit. Es sei aber auch nicht auszuschließen, dass es zwei verschiedene Täterinnen oder Täter waren.