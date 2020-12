Kaiserslautern

Angriff mit Messer: 41-Jähriger in Psychiatrie eingewiesen

Ein Mann soll einen 39-Jährigen in Kaiserslautern mit einem Küchenmesser angegriffen und am Hals verletzt haben. Der 41 Jahre alte Angreifer wurde in einer Psychiatrie untergebracht, wie die Staatsanwaltschaft in Kaiserslautern am Donnerstag mitteilte.