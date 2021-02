Mainz/Worms

Angriff mit Macheten und Schusswaffen: Prozess gestartet

Mit dem Verlesen der Anklage ist vor dem Mainzer Landgericht am Montag ein Prozess gegen sechs Männer gestartet, die im Mai in Worms schwer bewaffnet eine mutmaßlich verfeindete Gruppe angegriffen haben sollen. Dies teilte eine Sprecherin des Landgerichts am Mittag mit. Vor Gericht stehen den Angaben zufolge sechs Männer im Alter zwischen 19 und 37 Jahren. Ihnen wird unter anderem Landfriedensbruch vorgeworfen. Der 37-jährige Angeklagte muss sich unter anderem auch wegen versuchten Totschlags sowie fahrlässiger Körperverletzung verantworten.