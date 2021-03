Andernach/Koblenz

Angriff auf Polizisten in Andernach: Prozess gestartet

Nach dem brutalen Angriff auf Polizisten in Andernach im vergangenen Jahr stehen seit Montag zwei Männer in Koblenz vor Gericht. Die Angeklagten im Alter von 29 und 30 Jahren sollen im Oktober 2020 nach Angaben der Staatsanwaltschaft mehrere Polizisten in Andernach angegriffen und verletzt haben. Einer der Polizeibeamten erlitt schwere Verletzungen. Der Prozess am Landgericht Koblenz begann mit der Verlesung der Anklage, wie eine Gerichtssprecherin am Montag sagte.