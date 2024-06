Angreifer verletzen vier Fußball-Fans

Anzeige

Saarbrücken (dpa/lrs) – Vier türkische Fußballfans sind am Samstagabend nach dem EM-Vorrundenspiel Türkei-Portugal in Saarbrücken angegriffen und verletzt worden. Ein 19 Jahre alter Verdächtiger wurde vorübergehend festgenommen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Sie ermittelt wegen schweren Landfriedensbruchs.

Bereits während der EM-Partie sei es zu verbalen Provokationen einer 20- bis 30-köpfigen Gruppe gegenüber türkischen Fans gekommen. Diese verfolgten die Übertragung des Spiels vor einem Eiscafé auf einem Bildschirm. Unmittelbar nach Abpfiff der EM-Partie soll der 19-Jährige einer 22-Jährigen eine türkische Fahne entrissen und den Stuhl weggezogen haben. Als sich die junge Frau beschwerte, soll er ihr ins Gesicht geschlagen und sie dabei verletzt haben.

Daraufhin sei es zu einer «Schlägerei aus einer Vielzahl von Personen» gekommen, in deren Verlauf auch Stühle und Flaschen geworfen und Pfefferspray versprüht worden sei, heißt es im Polizeibericht. Drei weitere Türkei-Fans im Alter von 23, 26 und 32 Jahren wurden dabei verletzt.

Noch vor Eintreffen der verständigten Einsatzkräfte flüchteten die Angreifer. Die Polizisten trafen noch rund 250 Menschen an. Von der zuvor bei der Führungs- und Lagezentrale gemeldeten Massenschlägerei zwischen 200 bis 300 Fußballfans sei aber nichts mehr zu sehen gewesen.

Kurz darauf teilten zwei der Opfer mit, dass sie den mutmaßlichen Täter in der Innenstadt erneut gesehen hätten. Dieser wurde vorübergehend festgenommen. Die Polizei setzt bei ihren Ermittlungen und der Suche nach anderen Angreifern auf Zeugen.

Pressemitteilung