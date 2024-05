Angler entdeckt teils versunkenen Transporter im Rhein

Anzeige

Worms (dpa/lrs). Einen zum Teil versunkenen Transporter hat ein Angler in Worms am frühen Sonntagmorgen im Rhein entdeckt. In dem Fahrzeug waren keine Menschen, wie die Polizei mitteilte. Feuerwehr, Abschleppdienst und Wasserschutzpolizei bargen demnach den Transporter, der mit dem vorderen Teil in mehreren kleinen Bäumen festhing und deshalb nicht abgetrieben war.

Noch sei gänzlich unbekannt, wie das Fahrzeug in den Fluss kam. Motor und Getriebe waren laut Polizei ausgebaut worden und auch der Kraftstofftank war leer, sodass der Rhein nicht verunreinigt wurde. Außerdem war der Transporter demnach nicht zugelassen. Ermittlungen sollen jetzt klären, was hinter dem versunkenen Fahrzeug steckt.

